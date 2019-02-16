الكوريتان تناقشان قضايا التعاون المشترك العالقة

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ناقشت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية القضايا العالقة بينهما، في مكتب الاتصال المشترك، في مدينة "كيسونغ" الحدودية الشمالية.وقد اجتمع نائب وزير التوحيد الجنوبي "تشون هيه سونغ"، مع رئيس اللجنة الكورية الشمالية للتوحيد السلمي لأرض الوطن "هوانغ تشونغ سونغ" أمس الجمعة، لإجراء محادثات حول قضايا شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة التوحيد في سيول إن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق، حتى يمكن تنفيذ المشروعات التي يجري مناقشتها حاليًّا بين الجانبين.ومن بين المشروعات التي نوقشت هو اقتراح الجنوب بإقامة احتفال بالذكرى المئوية لحركة الأول من مارس الاستقلالية، ضد حكم الاستعمار الياباني.وما زالت سيول تنتظر رد بيونغ يانغ على ذلك الاقتراح.وقد عدلت سيول عرضها مؤخرًا، واقترحت تقليل حجم الاحتفالات المشتركة، نظرًا لضيق الوقت الكافي للاستعداد.