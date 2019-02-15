بيونغ يانغ ترفض إقامة احتفال مشترك بين الكوريتين بذكرى حركة الأول من مارس

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رفضت كوريا الشمالية إقامة احتفال مشترك بين الكوريتين في الذكرى المئوية لحركة الأول من مارس للاستقلال من الاستعمار الياباني.وقالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية أمس الخميس إن كوريا الشمالية بعثت برسالة باسم رئيس الجانب الشمالي في المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين "لي سون كوان" قالت فيها إنه سيكون من الصعب تنظيم احتفال مشترك بذكرى حركة الأول من مارس.وأضافت كوريا الشمالية في الرسالة أن الظروف الحالية لا تسمح لها بترتيب مثل هذا الحدث، لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر عن سبب رفضها.وكانت الكوريتان قد اتفقتا على تنظيم احتفال مشترك بالذكرى المئوية لحركة الأول من مارس، في البيان المشترك الذي تم إصداره في ختام الجولة الثالثة من محادثات القمة الكورية التي عقدت في شهر سبتمبر من العام الماضي في بيونغ يانغ.وقد اندلعت حركة استقلال الأول من مارس ضد حكم الاستعمار الياباني عام 1919 .