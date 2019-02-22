واشنطن وبكين تتفقان على تمديد الموعد النهائي لمفاوضاتهما التجارية

Photo : YONHAP News

اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الموعد النهائي لمفاوضاتهما التجارية، الذي كان من المقرر أن ينتهى يوم الأول من مارس المقبل.وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في حسابه على تويتر اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في المفاوضات التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية مهمة، من بينها حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة، وقضايا أخرى عديدة.وأعلن "ترامب" أن الولايات المتحدة ستؤجل خطتها لرفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار، والذي كان مقررا له من قبل أن يبدأ يوم الأول من مارس.ولم يذكر "ترامب" تفاصيل عن الموعد النهائي الجديد للمفاوضات التجارية مع الصين.وأشار "ترامب" إلى أنه يخطط للالتقاء بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" في فلوريدا إذا تم إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية.وكان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" قد أوضح أنه من المقرر أن تعقد محادثات قمة أمريكية صينية في أواخر شهر مارس القادم.