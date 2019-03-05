الصين تخفض هدف النمو على خلفية النزاع التجاري مع الولايات المتحدة

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حددت الصين أقل هدف للنمو خلال ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث تواجه تباطؤا اقتصادا بسبب نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.وفي تقرير قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كي تشيانغ" في افتتاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب اليوم الثلاثاء، تم تحديد نسبة النمو المستهدفة بما يتراوح بين 6% و6.5%.ويشار إلى أن نسبة النمو المستهدفة في العام الماضي بلغت 6.5%.ويعد هذا الهدف الأخير هو الأقل منذ تخفيض نسبة النمو إلى 3.9% في عام 1990 بسبب العقوبات الدولية آنذاك التي فرضت على الصين بعد احتجاجات ساحة "تيانانمن".وقال "لي" إن الصين يجب أن تكون مستعدة بالكامل لمواجهة "بيئة معقدة تحتوي على العديد من المخاطر والتحديات".وفي معرض الحديث عن التحديات التي واجهتها الصين في العام الماضي، ألقى "لي" باللوم على تباطؤ الطلب المحلي وارتفاع النزعة الحمائية والأحادية، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.