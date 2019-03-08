شركات الطيران الكورية تشتري عددا من نفس طراز الطائرة الإثيوبية المنكوبة

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بدأت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية في إجراء فحوصات طارئة للسلامة على شركة "إيستار" الكورية للخطوط الجوية التي مازالت تستخدم طائرات بوينغ 737 ماكس، وهي نفس طراز الطائرات المنكوبة في إثيوبيا.وقامت الوزارة بإرسال 4 مفتشين إلى الشركة لإجراء فحوص على حالة استخدام هذا الطراز من الطائرات وحالة صيانتها، خاصة على لوحة الاستقرار الأفقي المركبة في مؤخرة الطائرة.وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد طالبت شركات الخطوط الجوية الأمريكية بإجراء تعديل على أدلة المستخدم ذات الصلة بلوجة الاستقرار الأفقي إثر تحطم الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس التابعة لشركة "ليون إير" في شهر أكتوبر من العام الماضي.وتستخدم شركة إيستار إير الكورية طائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس-8 منذ شهر ديسمبر من العام الماضي للسير على الخطوط الدولية قصيرة المدى.ومن المخطط أن تتسلم كل من شركتي "كوريان إير" و"تي واي" الكوريتين 30 طائرة من نفس الطراز خلال هذا العام .وتخطط شركة "جيجو إير" الكورية أيضا لشراء 50 طائرة من نفس الطراز في العام القادم.