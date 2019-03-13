أعلى نمو في عدد الوظائف في فبراير منذ 13 شهرًا

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سجل نمو عدد الوظائف الجديدة في كوريا الجنوبية أعلى مستوى له منذ 13 شهرًا، في شهر فبراير الماضي، على خلفية برامج الوظائف الحكومية.ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ عدد الحاصلين على وظائف في فبراير 26.34 مليون شخص، بارتفاع قدره 263 ألفًا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويعد هذا الرقم لنمو الوظائف على أساس سنوي الأعلى منذ يناير من العام الماضي، عندما ارتفع عدد الموظفين بمقدار 334 ألف وظيفة على أساس سنوي.وكان الحجم الشهري للوظائف قد انخفض إلى 104 ألفًا في فبراير من العام الماضي، كما سجل 19 ألفًا في يناير من هذا العام.ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى برنامج التوظيف الحكومي، حيث تم توظيف العديد من كبار السن في الشركات الحكومية في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والإدارة العامة.وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1.3 مليون الشهر الماضي، بزيادة 38 ألفًا عن العام السابق.وزاد معدل التوظيف بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليصل إلى 59.4%.