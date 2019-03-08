إيستار إير الكورية للطيران تعلق استخدام طائرتيها من طراز بوينغ 737 ماكس

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قررت شركة "إستار إير" الكورية للطيران تعليق استخدام طائرتيها من طراز "بوينغ 737 ماكس" ضمن الجهود الرامية لتخفيف قلق الركاب من احتمال تعرض هذا النوع من الطائرات للتحطم.كما قررت الشركة الاستعانة بأنواع أخرى من الطائرات لتحل محل هاتين الطائرتين، وطالبت شركات الطيران الأخرى بدعم نقل الركاب نيابة عنها.وستدرس الشركة إمكانية استئناف استخدام هاتين الطائرتين بناء على نتائج الفحوصات الفنية التي ستخضعان لها.الجدير بالذكر أن المكتب الصيني للطيران المدني قد طلب من الشركات الجوية الصينية تعليق رحلات طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" حتى تؤكد السلطات الأمريكية وشركة بوينغ التدابير المتخذة لضمان سلامة الرحلات بصورة فعالة.ومن بين الدول الأخرى التي جمدت رحلات طائرات "بوينغ 737 ماكس 8": ألمانيا وآيسلندا وسنغافوره وإندونيسيا وماليزيا.