بومبيو يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة نزع السلاح النووي

التقى وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بالأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، لمناقشة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أمس الأربعاء إن الوزير بومبيو التقى بـ"غوتيريس" في واشنطن لمناقشة نزع السلاح النووي والأزمة في فنزويلا وجهود السلام في اليمن.ولم يفصح بيان الوزارة عن تفاصيل المناقشات، ولكن من المتوقع أن يكون الاجتماع قد تناول مسألة تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.ويعتقد أن "بومبيو" طلب تعاون الأمم المتحدة في التنفيذ الشامل للعقوبات، حيث تشدد إدارة "ترامب" من جديد على تطبيق أقصى الضغوط على كوريا الشمالية، بينما تدعو إلى "صفقة كبيرة" بشأن نزع السلاح النووي.