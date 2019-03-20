زيادة معاش التقاعد الأساسي للمسنين

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من المقرر أن يتم زيادة معاش التقاعد الأساسي لكبار السن ذوي الدخل المنخفض بمقدار 50 ألف وون، ليصل إلى 300 ألف وون، ابتداءً من الشهر القادم.ووفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، تمت الموافقة على الخطة المنقحة لمعاشات التقاعد أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء.وسيحصل حوالي 1.5 مليون من المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا على 300 ألف وون شهريًّا، بدءً من يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل القادم.ومع ذلك، لن يحصل بعضهم على الزيادة الكاملة، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب حدوث ما يسمى بـ"حالة انقلاب الدخل"، الذي يصبح فيها الدخل الشهري لبعض الحاصلين على فوائد معاش التقاعد أعلى بعض أولئك الذين لا يحصلون على تلك الفوائد.