متحف ألماني يعيد تمثالين قديمين إلى كوريا

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من المتوقع أن تستعيد كوريا خلال الشهر القادم، تماثيلين حجريين يرجع تاريخهما إلى عصر مملكة "جوسون" في نهاية القرن السادس عشر أو بداية القرن السابع عشر، بعد أن كان قد تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى ألمانيا قبل 36 عاما.وقرر متحف "روتين باوم" في مدينة هامبورغ الألمانية، الذي اشترى هذين التمثالين وظل يحتفظ بهما، أن يرجعهما إلى كوريا، وأقام مراسم خاصة بهذه المناسبة.يذكر أن رجل أعمال ألمانيا كان قد اشتراهما من متجر للمواد القديمة في منطقة "إين سا دونغ" في سيول في عام 1983، ثم أخذهما إلى ألمانيا، حيث اشتراهما المتحف من رجل الأعمال في عام 1987.لكن المتحف الألماني اكتشف مؤخرا أن التمثالين تم تهريبهما بشكل غير قانوني من كوريا من خلال إخفائهما في حاوية خاصة، ومن ثم، حصل المتحف على موافقة من قبل حكومة ولاية هامبورغ ومن الحكومة الألمانية الفيدرالية بإعادتهما إلى الجانب الكوري.تجدر الإشارة إلى أنه يوجد حاليا ما يصل إلى حوالي 173 ألف مادة ثقافية كورية في المتاحف الأجنبية. ويعتبر من النادر جدا أن يقوم متحف ظل يحتفظ بمواد ثقافية أجنبية بالكشف عن أنه مشكوك في تهريبها بشكل غير قانوني ويصدر قرارا بإرجاعها إلى أصحابها الأصليين، كما فعل المتحف الألماني.