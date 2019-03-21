سيول تحث كوريا الشمالية على الاستجابة لاقتراح الولايات المتحدة

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" إن الوقت قد حان لكوريا الشمالية لأن تظهر التزامها بنزع السلاح النووي، من خلال الاستجابة لـ "اقتراح واشنطن الكبير".وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال جلسة استجواب برلمانية، ردًّا على سؤال حول القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في هانوي الشهر الماضي.وقال "لي" إنه يبدو أن الولايات المتحدة قد قدمت اقتراحًا كبيرًا خلال القمة لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية، لكنها لم تكن مستعدة للتجاوب معه.وفيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة من كوريا الشمالية بتفكيك موقعها النووي في "يونغ بيون" والمنشآت النووية الأخرى، على الرغم من أنه كان طلبًا أكبر من المتوقع، قال "لي" إن سيول تعتبر علامة إيجابية على أن المحادثات بين القائدين كانت مثمرة وكبيرة.