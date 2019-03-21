سيول تشدد على ضرورة إبقاء العقوبات على كوريا الشمالية

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية يجب أن يتم تنفيذها بدقة، طالما لم تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي.وصرحت "كانغ" بذلك خلال جلسة استجواب برلمانية أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية هو هدف دبلوماسية سيول في القضايا ذات الصلة.وقالت "كانغ" إن العقوبات هي استجابة المجتمع الدولي لاستفزازات بيونغ يانغ من خلال برنامجها النووي، وأن تخفيفها أو رفعها سيعتمد على التوافق الدولي، وأن المناقشات حول التغييرات المتعلقة بالعقوبات ستتم وفقًا للخطوات التي تتخذها كوريا الشمالية نحو نزع السلاح النووي.وفيما يتعلق بانهيار القمة النووية الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، قالت الوزيرة إن كلا البلدين أرسلا إشارة تفيد الاستعداد لمواصلة المحادثات.وقالت "كانغ" إن حكومة كوريا الجنوبية ستحلل بدقة قمة هانوي، وستبذل جهودها الدبلوماسية لمساعدة الولايات المتحدة و كوريا الشمالية على إيجاد أرضية مشتركة.وأوضحت أنه من السابق لأوانه استنتاج أن كوريا الشمالية ليست لديها إرادة التخلي عن السلاح النووي كما تعهدت، مضيفة أن دور سيول هو مساعدة بيونغ يانغ على الوفاء بتعهدها.