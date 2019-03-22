كوريا وأوربا تتفقان على ضرورة استمرار المحادثات مع كوريا الشمالية

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اتفقت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لإحراز تقدم عملي بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول، فقد اجتمع الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "لي دو هون" مع المسؤولة عن السياسات الخارجية في الاتحاد الأوربي "فيديريكا موغريني" في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الأربعاء، حيث تم تقييم الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وخطط نزع السلاح النووي.وتوصل الجانبان إلى توافق حول الحاجة إلى الحفاظ على زخم الحوار الدولي مع كوريا الشمالية، عقب انهيار القمة الثانية مع الولايات المتحدة، ومواصلة البناء على نتائج المفاوضات.وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين اتفقا أيضًا على التنسيق الوثيق مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتحقيق تلك الأهداف.