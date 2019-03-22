واشنطن تفرض عقوبات على شركتيْ شحن صينيتين على علاقة بكوريا الشمالية

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتيْ شحن في الصين، لمساعدتهما كوريا الشمالية في تجنب العقوبات، وهي أول خطوة من نوعها منذ انهيار القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الشهر الماضي.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكي أمس الخميس أنه تم فرض عقوبات على شركة "داليان هايبو" الدولية للشحن، وشركة "لياونينغ دان شينغ المحدودة" للشحن الدولي.وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مينوشن" في بيان له، إن الولايات المتحدة وحلفاءها ما زالوا ملتزمين بتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل والقابل للتحقق، مشددا على أن التنفيذ الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية "أمر حاسم في تحقيق نتيجة ناجحة".وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا حديثًا يسرد قائمة بـ67 سفينة يشتبه في تصديرها للفحم الكوري الشمالي للخارج أو المشاركة في عمليات نقل النفط المكرر من سفينة لأخرى.وقد تم تحديث التقرير لأول مرة منذ 13 شهرًا، منذ إصداره لأول مرة في فبراير من العام الماضي.