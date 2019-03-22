برلمان كوريا الشمالية يعقد جلساته الشهر القادم

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إن مجلس الشعب الأعلى سيعقد جلسته الأولى مع النواب المنتخبين مؤخرا، خلال الشهر القادم.وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى أعلنت أمس الخميس عن قرار عقد الجلسة في بيونغ يانغ يوم الحادي عشر من أبريل.وقد أجرت كوريا الشمالية انتخابات تشريعية في جميع أنحاء البلاد يوم العاشر من مارس، حيث تم انتخاب 687 نائبًا في ثاني انتخابات من نوعها تحت قيادة "كيم جونغ أون".وسوف تكون الجلسة القادمة ضمن الدورة الأولى للمجلس الشعبي الرابع عشر.ويعد مجلس الشعب الأعلى هو أعلى سلطة في الدولة بموجب دستور كوريا الشمالية، ويعقد جلسة عامة في شهر أبريل من كل عام لبحث ميزانية الدولة وإجراء تعديلات وزارية.يشار إلى أن اجتماع هذا العام يجذب الكثير من الاهتمام، حيث يمكن أن تكشف فيه كوريا الشمالية عن سياستها ذات الصلة بالبرامج النووية والصاروخية، بعد انهيار القمة الثانية مع الولايات المتحدة، والتي عقدت في هانوي الشهر الماضي.