سيول تقدم دعما ماليا لمشروع لم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو

Photo : KBS News

قررت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم دعم مالي يبلغ 3.1 مليار وون، أي ما يعادل حوالي مليونين و744 ألف دولار، من صندوق التعاون بين الكوريتين، لتخصيصها في صيانة موقع لم الشمل عبر الفيديو في كوريا الجنوبية، وشراء المعدات اللازمة لإجراء جولات لم الشمل عبر الفيديو في كوريا الشمالية.جاء هذا القرار من خلال مراجعة مكتوبة أجراها مجلس تشجيع التبادل والتعاون بين الكوريتين.وقالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنه سيتم أيضا تقديم دعم مالي يبلغ مليارا و575 مليون وون لإجراء اختبارات الجينات لأعضاء الأسر المشتتة.وأضافت الوزارة أنه قد تم إنفاق 556.5 مليار وون من صندوق التعاون بين الكوريتين في العام الماضي وتم تخصيصها في مشروعات التعاون والتبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الكوريتين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية.