كوريا الجنوبية تواصل العمل في مكتب الاتصال المشترك كالمعتاد

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من المقرر أن يتوجه المسؤولون الكوريون الجنوبيون اليوم الاثنين إلى مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية للعمل كما هو معتاد، رغم انسحاب المسؤولين الكوريين الشماليين فجأة من المكتب يوم الجمعة الماضي.وقالت وزارة التوحيد في سيول أمس الأحد إنها أنهت مشاوراتها مع السلطات الكورية الشمالية بشأن دخول مسؤوليها الكوريين الجنوبيين إلى المركز اليوم الاثنين.وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يغادر نحو 40 إلى 50 مسؤولًا، بمن فيهم نائب رئيس مكتب الاتصال "كيم تشانغ سو"، لمواصلة عملهم كالمعتاد.وقد عمل 25 موظفًا كوريًّا جنوبيًّا في المكتب أمس الأحد في مهام طارئة.وعقد نائب وزير التوحيد "تشون هيه سونغ"، الذي يرأس الجانب الكوري الجنوبي في مكتب الاتصال، اجتماعًا مع مسؤولي الوزارة أمس الأحد لمناقشة الإجراءات ذات الصلة، بعد خطوة كوريا الشمالية.وكان المسؤولون الكوريون الشماليون قد غادروا مكاتبهم يوم الجمعة الماضي، قائلين إن انسحابهم كان قرارًا من قبل "كبار المسؤولين".