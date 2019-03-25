عودة بعض المسؤولين الشماليين إلى مكتب الاتصال بين الكوريتين

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عاد بعض المسؤولين الكوريين الشماليين في مكتب الاتصال بين الكوريين في مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية، إلى العمل اليوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من قرار بيونغ يانغ المفاجئ بسحب جميع مسؤوليها من المكتب يوم الجمعة الماضي.وقال مسؤول في وزارة التوحيد في سيول إن المسؤولين الكوريين الشماليين وصلوا إلى مكتب الاتصال المشترك في حوالي الساعة 8:10 صباحًا، حيث أوضحوا أنهم حضروا لممارسة مهام عملهم، ثم عقد الجانبان اجتماعًا صباحيًا.وخلال الاجتماع، أعرب الجانب الكوري الشمالي عن عزمه تنفيذ المشروعات في مكتب الاتصال بما يتماشى مع الإعلان الصادر عن القمة بين الكوريتين.ومن المتوقع أن توضح الحكومة الكورية الجنوبية في وقت لاحق السبب وراء ذلك الانسحاب المفاجئ للمسؤولين الشماليين ثم عودتهم مرة أخرى.