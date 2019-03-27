الحكومة الكورية تسعى لتقديم خطة الميزانية الإضافية بحلول أبريل

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تعهد وزير المالية "هونغ نام كي" ببذل الجهود اللازمة لتقديم خطة الموازنة التكميلية إلى البرلمان بحلول الشهر القادم.وخلال اجتماع لإحدى اللجان البرلمانية، سُئل الوزير "هونغ" عما إذا كان يمكن تقديم مشروع قانون الميزانية الإضافية في موعد لا يتجاوز أبريل، فأجاب بأن الحكومة ستعمل على ذلك.وأوضح أن وزارة المالية تقوم بمراجعة المسألة داخليا وستعمل على تسريع العملية، وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي ينصح بدور مالي أقوى في كوريا، ربما يكون قد أثار اهتمام الرأي العام بهذه القضية.وقال الوزير إن الحكومة تدرس توسيع الميزانية ليس فقط للتعامل مع مشكلة الغبار، ولكن من أجل تعزيز الاقتصاد أيضًا.كما أشار إلى أن الصادرات والاستثمارات واجهت صعوبات هذا العام، وأن الأوضاع خارج البلاد قد تدهورت أيضًا، مشددا على أن المسؤولين يراقبون الاقتصاد عن كثب.