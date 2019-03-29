قمة بين سيول وواشنطن في أبريل

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أعلن مكتب الرئاسة الكورية اليوم الجمعة أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" سيقوم بزيارة إلى واشنطن يومي العاشر والحادي عشر من أبريل المقبل، بناء على دعوة تلقاها من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وفي أثناء الزيارة ، سيعقد الرئيس "مون" محادثات قمة مع "ترامب" في الحادي عشر من أبريل، حيث سيتم بحث القضايا المتعلقة بتعزيز التحالف بين البلدين، وسبل تقوية التعاون المشترك لإنشاء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية، من خلال النزع الكامل للأسلحة النووية الكورية الشمالية.وتأتي هذه الزيارة بناء على دعوة وجهها "ترامب" للرئيس الكوري "مون جيه إين" خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الزعيمان، بعد انتهاء قمته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في هانوي، دون التوصل إلى اتفاق.وسوف يتوجه "كيم هيون جونغ"، نائب مستشار الأمن القومي في مكتب الرئاسة الكورية، إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم لتنسيق الموضوعات التي سيتم بحثها في القمة الكورية الأمريكية المرتقبة.