بان كي مون يشيد بإجراءات الصين لمواجهة الغبار الناعم

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أشاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" بجهود الصين في تحسين جودة الهواء لديها.وجاءت تصريحات "بان"، الذي يترأس المنظمة الحكومية الجديدة في كوريا الجنوبية للتعامل مع مشكلة الغبار الناعم، أمس الأربعاء بعد عودته من زيارة للصين، وهي الدولة المسؤولة عن معظم مشكلة الغبار الناعم في كوريا الجنوبية.وخلال زيارته التي استمرت 3 أيام، التقى "بان" بكبار القادة الصينيين لمناقشة القضايا المتعلقة بالغبار، بمن في ذلك الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، ورئيس مجلس الدولة "لي كي تشانغ"، ووزير البيئة "لي كانجي".وقد أكد الرئيس الصيني على جهود بلاده اعتمادًا على البيانات التي أظهرت أن مستويات الغبار هناك قد انخفضت بنسبة تتراوح بين 51% إلى 90%، مقارنة بعام 2013.وقال "بان" إنه يشعر أن الصين تبذل جهودًا مكثفة أكثر من كوريا الجنوبية فيما يتعلق بقضايا جودة الهواء، وحث الشعب الكوري على التعاون مع المبادرات الحكومية لحل الأزمة.