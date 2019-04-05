ترامب يؤكد أن علاقته مع كيم جونغ أون جيدة جدا

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددا على أن علاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ظلت جيدة حتى بعد انهيار قمتهما الثانية في فيتنام مؤخرا.وفي حديثه أمام الاجتماع السنوي للتحالف الجمهوري اليهودي في "لاس فيغاس" أول من أمس السبت، قال "ترامب" إنه يحافظ على "علاقة جيدة جدًا" مع "كيم".ووصف التوترات مع كوريا الشمالية بأنها كانت مرتفعة عندما تولى السلطة، لكن النظام الكوري الشمالي لم يجرِ أي تجارب نووية أو صاروخية منذ أوائل العام الماضي.ومع ذلك، أكد ترامب على الحاجة إلى إبرام "صفقة صحيحة" في المحادثات النووية مع كوريا الشمالية، وذلك في إشارة إلى قمته الثانية مع "كيم" التي عقدت في هانوي وانتهت دون اتفاق.كما أكد أن واشنطن ستواصل الحوار مع بيونغ يانغ على أساس علاقاته الطيبة مع "كيم".