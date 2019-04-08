كبير مساعد الرئيس الكوري يلتقي بمسؤول سابق في الرئاسة الأمريكية

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أفادت تقارير إعلامية بأن "نوه يونغ مين" كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي قد عقد اجتماعًا غير معلن في سيول الشهر الماضي، مع "راينس بريبوس" كبير مساعدي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" السابق.ووفقًا لمسؤولين من المعسكر الحاكم في سيول أمس الاحد، فإن اللقاء أجري يوم الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي، واقتصر على عدد صغير من المشاركين.ويذكر أن "بريبوس" شغل منصب كبير مساعدي "ترامب" لمدة 7 أشهر فقط، من يناير وحتى يوليو من عام 2017.وقالت المصادر إن الاجتماع كان جزءًا من الجهود التي بذلها المكتب الرئاسي الكوري من خلف الكواليس للحفاظ على الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بعد انهيار القمة الثانية بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال مسؤول في الحزب الحاكم إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الأجواء السياسية في بلديهما في أعقاب قمة هانوي، كما تبادلا الآراء حول القمة القادمة بين "ترامب" والرئيس "مون جيه إين"، والدور الذي ستقوم به كوريا الجنوبية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.ومن المقرر أن يعقد "مون" و"ترامب" محادثات قمة في البيت الأبيض يوم الخميس القادم.