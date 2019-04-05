شبه الجزيرة الكورية تشهد أحداثا حاسمة خلال هذا الأسبوع

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من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع أسبوعا مهما وحاسما لتوجهات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، حيث تقام مباحثات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس القادم، كما ستعقد في نفس اليوم أيضا الدورة الأولى من اجتماعات مجلس الشعب الأعلى الجديد في كوريا الشمالية بمشاركة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" و680 من كبار المسؤولين، لإقرار مشروع الميزانية العامة.ويحمل هذا الاجتماع أهمية كبرى نظرا لإمكانية أن يصدر بيان خاص خلاله حول الخطوات التالية التي سوف تنتهجها بيونغ يانغ بعد فشل مباحثات القمة بينها وبين واشنطن، مؤخرا في هانوي.وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن اهتمامه بما سيرد في خطاب الزعيم الكوري الشمالي خلال ذلك الاجتماع.كما تتوجه الأنظار إلى مباحثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جي إين" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" في الولايات المتحدة، والتي ستعقد في أعقاب الاجتماع الكوري الشمالي، وما إذا كانت واشنطن سوف تواصل الإصرار على موقفها الصارم تجاه حل المسألة النووية لكوريا الشمالية أم ستتحول إلى موقف مرن.