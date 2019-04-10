سون هيونغ مين يحرز هدف الفوز لفريقه في ربع نهائي دوري أبطال أوربا

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين" هدف الفوز لفريقه توتنهام في مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوربا.وأحرز "سون" الهدف الوحيد في المباراة في الشوط الثاني من المباراة التي خاضها الفريق ضد مانشستر سيتي على ملعب توتنهام الجديد في لندن، لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بهدف مقابل لا شيء.ويعد هذا هو الهدف الثاني للاعب الكوري في دوري الأبطال، منذ هدفه السابق أمام بروسيا دورتموند في 14 فبراير، كما يعد الهدف الثامن عشر للاعب في هذا الموسم في جميع المسابقات.وسوف تتم إقامة مباراة العودة على ملعب الاتحاد يوم الخميس بتوقيت كوريا.