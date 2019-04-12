الرئيس مون جيه إين يطالب البرلمان مجددا بالتصديق على قاضييْن مرشحين

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من المتوقع أن يطلب الرئيس الكوري "مون جيه إين" مجددا من البرلمان تقديم تقرير بشأن التصديق على اثنين من القضاة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية.وقال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية في مكالمة هاتفية مع الكي بي إس إن الرئيس "مون" سيقدم هذا الطلب للبرلمان غدا الثلاثاء إذا لم يرسل البرلمان تقريرا حتى انتهاء اليوم الاثنين.وبموجب القانون الخاص بجلسات تأكيد التعيين، يتوجب على البرلمان إنهاء جلسات تأكيد تعيين المرشحين للمناصب العليا خلال 20 يوما من تلقيه الطلب.وإذا لم يرسل البرلمان تقريرا للرئيس حتى بعد انتهاء الموعد المحدد، فيمكن للرئيس تقديم الطلب مجددا للبرلمان لإرسال تقرير له خلال أقل من 10 أيام، وإذا لم يستجب البرلمان لهذا الطلب مجددا، فإنه يمكن للرئيس تعيين المرشحين للمناصب بغض النظر عن الحصول على موافقة من البرلمان.وقال المسؤول إنه ليس هناك سبب معين للتراجع عن القاضية "لي مي سون" المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن معظم الشكوك المتعلقة بتورطها في التجارة في كمية هائلة من الأسهم قد تم دحضها.