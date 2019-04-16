تدمير كاتدرائية نوتردام بشكل كبير في حادث الحريق

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اندلع حريق هائل في مبنى كاتدرائية نوتردام في باريس، مما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة في هيكل المبنى التاريخي في فرنسا.ووفقًا للسلطات الفرنسية، فقد تم اكتشاف الحريق بسبب الدخان المتصاعد من برج الكاتدرائية مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، وقد تم إرسال رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، لكنهم واجهوا صعوبة في إخماد الحريق، بعد أن انتشر بسرعة على طول الهياكل الخشبية المثبتة بالقرب من سقف المبنى، لإجراء أعمال التجديد.وقد انهارت أجزاء من السقف في غضون ساعة، وفقًا لوسائل الإعلام، وتم السيطرة على الحريق في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.وقامت الشرطة بإجلاء السياح والمواطنين من موقع الحادث، بينما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.وقد ألغى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خطابًا عامًا من أجل زيارة الموقع، وتعهد بإعادة بناء الكاتدرائية مع الشعب الفرنسي.ولا يزال سبب الحريق غير محدد، ولكن من المتوقع أن يكون مرتبطًا بأعمال التجديد الجارية.