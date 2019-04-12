المحكمة تسمح بإطلاق سراح كيم كيونغ سو بكفالة مالية

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سمحت المحكمة لـ "كيم كيونغ سو"، حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، بإطلاق سراحه بكفالة مالية، وكان قد اعتقل بعد أن أدانته محكمة ابتدائية، بتهمة تزوير الآراء عبر الإنترنت، في الانتخابات الرئاسية الماضية.ووافقت محكمة الاستئناف اليوم على الكفالة التي طلبها فريق الدفاع الخاص بـ "كيم".ونتيجة لذلك، تم إطلاق سراح "كيم" بعد مرور 77 يوما على اعتقاله، في الثلاثين من شهر يناير الماضي. لكن المحكمة وضعت بعض الشروط لإطلاق سراحه، ومنها ضرورة التزامه بالإقامة في مسكنه في مدينة "شانغ وون" في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وضرورة الحصول على إذن المحكمة إذا اضطر إلى تغيير محل السكن، والحصول على إذن مسبق منها، في حالة خروجه من بيته لمدة تزيد عن 3 أيام أو عند مغادرته للبلاد.وتجدر الإشارة إلى أن "كيم" ظل سجينا، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة عامين في المحكمة الابتدائية، في فضيحة تزوير الآراء المعروفة باسم المدون "دروكينغ".