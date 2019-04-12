الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار الأسلحة الموجهة التكتيكية الجديدة

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن الزعيم "كيم جونغ أون" أشرف على اختبار سلاح موجه تكتيكي جديد، واصفًا تطويره بأنه "حدث ذو أهمية كبرى".وقد حضر "كيم" الاختبار في أكاديمية علوم الدفاع أمس الأربعاء، وفقًا لتقرير الوكالة.ونقلت الوكالة عن "كيم" قوله إن تطوير نظام الأسلحة يعد حدثًا مهمًا في زيادة القوة القتالية للجيش الشعبي.ولم يوضح تقرير الوكالة نوع السلاح الذي تم اختباره، لكنه قال إن السلاح الجديد "دقيق التوجيه" ويعد "رأسًا حربيًّا قويًّا"، وأكد أنه استوفى جميع مؤشرات التصميم في اختبار إطلاق النار.ويعد هذا هو أول اختبار معلن للأسلحة في كوريا الشمالية، منذ انتهار القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي، دون اتفاق، في شهر فبراير الماضي.