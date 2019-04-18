مشاهدة مساعد كيم جونغ أون في فلاديفوستوك

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شوهد في مدينة "فلاديفوستوك" الروسية رئيس الموظفين الخاص بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وسط التكهنات بشأن زيارة "كيم" لروسيا الأسبوع المقبل.وأفادت وسائل الإعلام اليابانية أن "كيم تشانغ سون"، السكرتير الأول لأمانة لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية، قد شوهد وهو يتفقد المناطق المحيطة بمحطة قطار "فلاديفوستوك" بعد ظهر أمس الأربعاء.كما نشرت وسائل الإعلام صورة لـ "كيم" بجوار المحطة.ومن المعروف أن "كيم تشانغ سون" هو المسؤول عن الاستعدادات اللوجستية لرحلات زعيمه في الخارج، وغالبًا ما يسافر إلى المواقع التي سيقوم "كيم جونغ أون" بزيارتها.وتأتي زيارة المسؤول وسط التقارير التي تفيد بأن روسيا تسعى لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، خلال زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى الشرق الأقصى الروسي، الأسبوع المقبل.وهناك تكهنات بأن القمة قد تُعقَد قبل منتدى "حزام واحد وطريق واحد"، المقرر عقده في بكين يومي الجمعة والسبت القادمين، ومن المتوقع أن يحضر "بوتين" هذا المنتدى.