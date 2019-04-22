وفاة النائب البرلماني السابق الابن الاكبر للرئيس الأسبق كيم ديه جونغ

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توفي "كيم هونغ إيل" النائب البرلماني السابق والنجل الأكبر للرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "كيم ديه جونغ"، أول من أمس السبت، عن عمر يبلغ 71 عامًا.وقالت سلطات الإنقاذ إنها تلقت بلاغا في حوالي الساعة 4 مساءً بأن كيم يحتضر في منزله في منطقة مابو في غرب سيول، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى قريب، وأعلنت وفاته بعد حوالي ساعة، ولم يتم التأكد من السبب الدقيق لوفاته بعد.وكان كيم، الذي شغل منصب نائب في البرلمان لثلاث دورات، قد ظل يعاني من مرض باركنسون لعدة سنوات، نتيجة فيما يبدو للمضاعفات الناجمة عن التعذيب خلال الأنظمة الاستبدادية السابقة، وقد تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة.وأعربت الأحزاب السياسية عن تعازيها لوفاة كيم، كما زار عدد من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، بمن فيهم عمدة سيول بارك وان سون، والنائب بارك جي وان، النصب التذكاري الذي أقيم في مستشفى يون سيه سيفيرانس في سيول لتقديم عزائهم.