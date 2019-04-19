كوريا الشمالية تعلن أن كيم جونغ أون سيزور روسيا قريباً

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أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيزور روسيا قريباً لعقد أول قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية اليوم الثلاثاء أن كيم سوف يقوم بزيارة للاتحاد الروسي بدعوة من بوتين، لكن التقرير لم يوضح موعد ومكان اللقاء، إلا أن الكثير من المراقبين يتوقعون أن يعقد كيم وبوتين قمتهما الأولى في جامعة الشرق الأقصى الروسية في مدينة فلاديفوستوك يوم الغد الأربعاء أو بعد غد الخميس.وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن كيم وبوتين سيلتقيان في وقت لاحق من هذا الشهر دون تقديم تفاصيل.كما ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن كيم سيصل إلى فلاديفوستوك يوم الأربعاء ثم يعقد قمة مع بوتين في جامعة الشرق الأقصى في اليوم التالي.