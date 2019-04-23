اجتماع على مستوى مدير بين كوريا واليابان لبحث القضايا المعلقة

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية واليابان اجتماعًا على مستوى مدير عام لمناقشة القضايا الدبلوماسية المعلقة بينهما.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، سيجتمع كيم يونغ كيل مدير إدارة شؤون شمال شرق آسيا في وزارة الخارجية الكورية مع نظيره الياباني كينجي كاناسوغي، في طوكيو، اليوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن ينقل كاناسوغي خلال الاجتماع طلب طوكيو إلى سيول برفع الحظر عن استيراد المأكولات البحرية اليابانية من فوكوشيما وسبع محافظات قريبة، بغض النظر عن القرار الأخير لمنظمة التجارة العالمية الذي أيّد موقف كوريا الجنوبية.وقال مسؤول كوري جنوبي إن كيم سيرد من خلال مطالبة اليابان باحترام قرار منظمة التجارة العالمية، مشددًا على ضرورة معالجة القلق العام في كوريا الجنوبية بشأن التلوث المحتمل المرتبط بكارثة فوكوشيما النووية لعام 2011، قبل رفع الحظر.ومن المتوقع أن يناقش الجانبان أيضا التطورات الأخيرة بشأن ما يسمى بـ"نزاع الرادار"، وتحليق طائرات حربية يابانية بالقرب من سفينة كورية في أواخر العام الماضي، إلى جانب بحث إمكانية عقد قمة ثنائية بين البلدين على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية في شهر يونيو القادم.