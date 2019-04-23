اليابان تشير إلى تدهور العلاقات مع كوريا الجنوبية في الورقة الدبلوماسية السنوية

Photo : YONHAP News

أشارت اليابان إلى تدهور العلاقات مع كوريا الجنوبية، في الوقت الذي أرسلت فيه إشارات تصالحية مع كوريا الشمالية، في الورقة الدبلوماسية السنوية.وقد قدم وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" الكتاب الأزرق الدبلوماسي لليابان، لعام 2019، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البلاد.ويشار إلى أن الكتاب الأزرق استمر في الصدور سنويًّا منذ عام 1957، ويشمل الأنشطة الدبلوماسية الشاملة لليابان، والقضايا المتعلقة بالسياسات الدولية.وفي الورقة الدبلوماسية لعام 2019، أشار الكتاب إلى تدهور العلاقات مع كوريا الجنوبية في أعقاب قرار المحكمة العليا الكورية في أكتوبر الماضي بإلزام الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين في زمن الحرب.وفي إشارة إلى النزاع العسكري الأخير بين سفينة حربية كورية وطائرة دورية يابانية، زعمت طوكيو أن العلاقات الثنائية "في وضع صعب للغاية"، بسبب إجراءات سيول السلبية.كما خصصت الورقة صفحتين لقضية الاسترقاق الجنسي للنساء الكوريات خلال الحرب العالمية الثانية، وأشارت إلى أن القضية تم حلها من خلال صفقة "نهائية ولا رجعة فيها" بين البلدين، في ديسمبر عام 2015.وبالإضافة إلى ذلك، كررت طوكيو مطالبتها بجزر دوكدو الكورية الجنوبية.