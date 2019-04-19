سيول تطلع طوكيو على تدابير الاستجابة للتحليق الجوي المنخفض الارتفاع

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تبين أن وزارة الدفاع الكورية قد أطلعت اليابان في أوائل هذا العام على الإجراءات التي ستتخذها في حالة قيام طائرات دورية يابانية بالتحليق على ارتفاع منخفض بالقرب من السفن الحربية الكورية الجنوبية.وطبقا لتقارير صادرة عن وسائل الإعلام اليابانية، قالت كوريا الجنوبية إنها ستوجه رادار إطلاق النيران الخاص بها على الطائرات العسكرية اليابانية، إذا اقتربت لمسافة ثلاثة أميال بحرية، أي ما يعادل 5.5 كيلومتر، من أي سفينة بحرية كورية جنوبية.وقد أعربت وزارة الدفاع الكورية عن أسفها الشديد للكشف عما دار في الاجتماع المغلق بين سيول وطوكيو بشأن هذه القضية.كما نفت الوزارة صحة التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام اليابانية والمتعلقة بتوجيه رادار إطلاق النيران نحو طائرة عسكرية يابانية، مشيرة إلى أنها أطلعت اليابان على أنه سيتم إجراء اتصالات تحذيرية قبل توجيه الرادار.وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية إن اليابان طلبت من كوريا الجنوبية سحب إجراءات الاستجابة تلك، خلال المحادثات الأخيرة التي عقدت على مستوى العمل.