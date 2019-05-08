سيول تؤكد تمسكها بحظر استيراد المأكولات البحرية من فوكوشيما

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قال وزير المحيطات ومصائد الأسماك في كوريا الجنوبية إن الحكومة ما زالت متمسكة بحظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية من منطقة فوكوشيما وسبع محافظات يابانية أخرى.جاء ذلك في اجتماع عُقِد مع الصحفيين في مدينة "سيجونغ" أمس الثلاثاء بمناسبة مرور شهر على توليه لمنصبه، قال الوزير "مون صونغ هيوك" إن المأكولات البحرية المستوردة من فوكوشيما يجب ألا تمثل تهديدًا لصحة المواطنين الكوريين الجنوبيين.وكشف الوزير الكوري عن أن طوكيو واصلت الضغط عبر قنوات متعددة لإقناع سيول باستئناف استيراد تلك المأكولات البحرية، وقال إنه إذا تم تقديم طلب مماثل في اجتماعه المقرر مع السفير الياباني اليوم الأربعاء في سيول، فسوف يوضح موقف سيول مرة أخرى.وفي الشهر الماضي، قضت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية بأن القيود المفروضة على واردات المأكولات البحرية في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 لم تكن غير عادلة ولا تمثل تمييزًا تعسفيًّا ضد اليابان.