الأمم المتحدة توافق على طرق السلام في تشوروان وباجو بعد كوسونغ

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وافقت قيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية على مرور المدنيين في منطقتي "تشوروان" و"باجو"، بعد موافقتها المماثلة بالنسبة لمنطقة "كو سونغ"، من أجل تنفيذ خطة الحكومة الكورية الجنوبية لإنشاء "طرق السلام" للمشي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.وقال مسؤول عسكري أمس إن قيادة قوات الأمم المتحدة وافقت على دخول المدنيين إلى المنطقتين في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن كافة إجراءات الموافقة على مستوى قيادة الأمم المتحدة قد انتهت.تجدر الإشارة إلى أن مسار "كو سونغ" هو أحد ثلاث مسارات للمشي في المنطقة منزوعة السلاح، وقد افتتح منذ يوم 27 من أبريل الماضي بعد الحصول على موافقة من قيادة قوات الأمم المتحدة.وبالنسبة لمساري "تشوروان" و"باجو"، فلم تتمكن الحكومة الكورية من افتتاحهما بسبب تأخر صدور موافقة من قبل قيادة قوات الأمم المتحدة.وبصدور هذه الموافقة أخيرا، من المتوقع أن يتم قريبا افتتاح كل مسارات مشروع "طرق السلام للمشي في المنطقة منزوعة السلاح" .ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الكورية قريبا عن برنامج زيارة هذه المسارات بعد إجراء مشاورات مع الوزارات ذات الصلة.