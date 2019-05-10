سيول تؤكد محدودية تأثرها بالرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على الصين

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قالت الحكومة الكورية إن تأثيرات فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على المنتجات الصينية المستوردة ستكون محدودة على الاقتصاد الكوري.وأكدت الحكومة الكورية أنها ستتخذ التدابير اللازمة لاستقرار السوق المالية في البلاد إذا حدثت تقلبات مفرطة في السوق نتيجة للتطورات التي ستحدث في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.جاء ذلك في اجتماع عُقد اليوم الاثنين لرصد تطورات الاقتصاد الكلي والسوق المالية برئاسة نائب وزير التخطيط والمالية "لي هو سونغ" الذي قال إن التأثيرات المباشرة لفرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على المنتجات الصينية المستوردة ستكون محدودة، لكنه أشار أيضا إلى أن النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين الناجمة عن فرض الرسوم الإضافية، سوف تتسبب في تعزيز حالة عدم اليقين بشأن أداء الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في السوق المالية العالمية.وكانت مؤشرات البورصة وقيمة العملة الكورية قد تراجعت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها لفرض رسوم جمركية إضافية على استيراد المنتجات الصينية.وحذر "لي" من احتمال تأثر الصادرات الكورية سلبيا نتيجة للتراجع في الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية إذا استمر الصراع التجاري بين واشنطن وبكين.