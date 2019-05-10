مباحثات بين سيول وواشنطن بشأن التعاون في البيئة

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عقدت سيول وواشنطن الدورة الثالثة، للتشاور البيئي الكوري الأمريكي، واجتماع لجنة التعاون في البيئة، من أجل مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال البيئة.وفي الاجتماعات التي عقدت على مدار يومين، منذ يوم 13 من هذا الشهر في واشنطن، تابع وفدا البلدين تنفيذ سياسات البيئة، وناقشا سبل تنفيذ مشروعات التعاون المتعلقة بالبيئة.في اجتماع التشاور البيئي، الذي يتم فيه متابعة تنفيذ الفصل المتعلق بالبيئة، في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، تقاسم البلدان مختلف الأهداف، بما فيها تخفيض المخلفات البلاستيكية بنسبة 50%، وزيادة إعادة تدويرها بنسبة 70%، بحلول عام 2030.وفي اجتماع لجنة التعاون البيئي، وافق الطرفان على التعاون من أجل تنفيذ الجولة الثانية من البحوث المشتركة، بين المعهد الوطني الكوري لعلم البيئة، والوكالة الوطنية الأمريكية للطيران والفضاء.