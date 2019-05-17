53 % من الكوريين يعارضون إعادة تقييم الوون

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تبين أن أكثر من 50% من المواطنين الكوريين يعارضون إعادة تقييم العملة الكورية "وون" بحيث يتم تحويل الألف وون إلى وون واحد.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" يوم الجمعة الماضي على 504 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات معارضة إعادة تقييم العملة الوون إلى 52.6%، فيما بلغت معدلات التأييد 32%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن السبب الرئيسي للمعارضة يرجع إلى احتمال تعرض البلاد لآثار سلبية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار.أما المؤيدون فأكدوا على ضرورة إعادة تقييم العملة تماشيا مع حجم الاقتصاد الكوري.وبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 4.4%.