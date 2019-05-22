اليابان تخطر كوريا الجنوبية برفضها دعوى قضائية متعلقة بنساء المتعة

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أفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن وزارة الخارجية اليابانية أبلغت كوريا الجنوبية بأنها ترفض دعوى الضرر التي أقامتها ضحايا كوريا للاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.وقالت وكالات الأنباء اليابانية أمس الثلاثاء إن حكومة طوكيو أخطرت سيول عبر قناة دبلوماسية، بأنها لا يمكنها الاعتراف بالسلطة القضائية لكوريا الجنوبية، ولذلك يجب رفض الدعوى القضائية.وقالت الحكومة اليابانية إنها تتمتع بحصانة أمام الدعوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية.وفي ديسمبر عام 2016، أقام نحو 20 من الضحايا وعائلاتهن دعوى قضائية أمام محكمة سيول المركزية ضد الحكومة اليابانية، مطالبين بالتعويض عن المعاناة الجسدية والعقلية التي تعرضوا لها خلال الحرب العالمية الثانية.لكنَّ الحكومة اليابانية رفضت قبول الدعوى قائلة إن مسألة الاسترقاق الجنسي قد تم حلها من خلال الصفقة "النهائية والتي لا رجعة فيها"، الموقعة بين البلدين في عام 2015.وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية إن طوكيو أرسلت الإخطار، لأنها حصلت على معلومات تفيد بأن إجراءات الدعوى ستبدأ على الأرجح قريبًا.