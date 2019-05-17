جماعات مدنية جنوبية تجري سلسلة من الاتصالات مع الشمال

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من المقرر أن تلتقي 3 جماعات مدنية كورية جنوبية بشخصيات كورية شمالية في مدينة "سون يانغ" الصينية بدءا من اليوم.وفي هذا الإطار، تلتقي اللجنة الجنوبية لتنفيذ بيان الخامس عشر من يونيو المشترك مع نظيرتها الشمالية بدءا من اليوم على مدار يومين، ثم تلتقي جمعية "القومية الواحدة الكورية الجنوبية" بجمعية "التوافق القومي الكورية الشمالية"، خلال يومي الغد وبعد الغد، بينما تلتقي لجنة المصالحة والتعاون الجنوبية بنظيرتها يوم 26 من هذا الشهر.ومن المتوقع أن تناقش هذه الجمعيات مسألة تنظيم حدث مشترك خاص ببيان الخامس عشر من يونيو، ومسألة التبادلات الطلابية الجامعية بين الكوريتين، وتنظيم منتدى خاص لأضرار العمل القسري في فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.الجدير بالذكر أن هذه الاتصالات بين الكوريتين تأتي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، بعد اللقاء الذي عقد بمناسبة قدوم العام القمري الجديد في جبل "كوم كانغ" في شهر فبراير الماضي، وبعد مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية في هانوي.ولهذا يرى المراقبون أن هذه الاتصالات ستيتح فرصة للتعرف على مواقف ونوايا الجانب الكوري الشمالي الذي ظل سلبيا إزاء الاتصالات مع الجنوب بعد فشل قمة هانوي.كما تعد أول اتصال بين الكوريتين بعد تغيير بعض الشخصيات المسؤولة عن الاتصالات مع الجنوب، بما في ذلك تغيير مدير إدارة الدعاية لتوحيد الكوريتين، مما يلفت الأنظار إلى كيفية تغير التبادلات بين الكوريتين التي استمرت في حالة ركود.