سيول تشدد على دور الشركات اليابانية في حل قضايا العمل القسري

Photo : YONHAP News

حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الشركات اليابانية المتورطة في قضايا العمل القسري في زمن الحرب على اتباع أحكام المحكمة العليا الكورية ودفع تعويضات للضحايا الكوريين.وقال المتحدث باسم الوزارة "كيم إين تشول" في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس إنه لن تكون هناك مشكلة إذا قامت الشركات اليابانية بدفع التعويضات للضحايا.وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من دعوة وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" للرئيس "مون جيه إين" لتحمل المسؤولية والتعامل مع هذه القضية.كما طُلب من المتحدث التعليق على تقرير نشرته صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، مفاده أن سيول تدرس إنشاء مؤسسة لتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الذين لم يرفعوا بعد أي دعاوى للتعويض، في حالة عدم قيام الشركات اليابانية المتورطة في تلك القضايا بالانصياع لأحكام المحكمة الكورية، لكن المتحدث رفض التعليق على هذا التقرير، وقال إن الوزارة تعاملت بحكمة مع القضايا ذات الصلة فيما يتعلق بأحكام المحكمة العليا والعمل على علاج آلام الضحايا، وفي الوقت نفسه وضعت في الاعتبار العلاقات الموجهة نحو المستقبل بين كوريا الجنوبية واليابان.