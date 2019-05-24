اختبار قدرة الجيش الكوري على القيادة العسكرية في زمن الحرب

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تبين أن القوات الكورية الجنوبة والأمريكية تخطط لإجراء أول تدريبات عسكرية مشتركة، لتقييم قدرة الجيش الكوري الجنوبي على ممارسة حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب، تحت قيادة قائد الجيش الكوري، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه القوات الكورية لتولي القيادة من القوات الأمريكية، بشكل مبكر.وطبقا لما ذكرته قيادة القوات المشتركة وهيئة الأركان المشتركة الكورية اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يتم إجراء التدريبات تحت القيادة الكورية في شهر أغسطس القادم.وستكون التدريبات المرتقبة أول خطوة لاختبار قدرة الجيش الكوري على ممارسة حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب.وقال مسؤولون في الجيش الكوري إنه على الجيش الكوري تمرير هذه الخطة، ليتم تنفيذ مهام نقل القيادة العسكرية في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية بشكل سلس، وكما هو مخطط لها.وفي حال كانت نتيجة الاختبار تفيد بضرورة تعزيز قدرة الجيش الكوري، فمن المرجح أن يتم تأخير موعد نقل قيادة العمليات العسكرية المقرر في عام 2022.