كيم يونغ تشول يظهر مع الزعيم الكوري الشمالي عقب شائعات تطهيره

Photo : KBS News

ظهر المسؤول الكبير في كوريا الشمالية والمبعوث النووي السابق "كيم يونغ تشول" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في أعقاب نشر تقرير إعلامي في كوريا الجنوبية ادعى أنه تعرض للتطهير.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين إن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" كان برفقته "كيم يونغ تشول" أمس الأحد خلال مشاهدة عرض موسيقي. وتضمن تقرير الوكالة صورة تُظهر "كيم يونغ تشول" جالسًا في نفس الصف مع مسؤولين كبار آخرين والزعيم الكوري الشمالي في أحد المسارح.وكانت صحيفة "جوسون إيل بو" الكورية الجنوبية قد زعمت في تقرير نشرته أواخر الأسبوع الماضي نقلاً عن مصدر لم تكشف هويته، أن "كيم يونغ تشول" قد تم إرساله إلى سجن سياسي ضمن عملية تطهير واسعة النطاق، في أعقاب انهيار قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام.