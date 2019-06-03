كوريا الشمالية ترفض اقتراح اليابان لعقد قمة بين الجانبين

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رفضت كوريا الشمالية العرض الذي قدمه رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" لعقد قمة ثنائية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وخلال مقابلة أجرتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية، ندد المتحدث باسم اللجنة الكورية الشمالية للسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمبادرة طوكيو ووصفها بأنها خطوة "وقحة". وانتقد المتحدث الرسمي "آبيه" ومسؤوليه لقولهم إن عقد قمة مع بيونغ يانغ يمكن أن يتم دون شروط مسبقة، وفي الوقت نفسه يدعون إلى فرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية. كما انتقد المتحدث أيضا وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" بسبب تصريحات أدلى بها مؤخرًا وقال فيها إنه لن يتم رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلا إذا اتخذت بيونغ يانغ "القرار الصحيح".وكان رئيس الوزراء الياباني قد عرض خلال الشهر الماضي عقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لحل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية، مؤكدا أنه سيفعل ذلك دون شروط مسبقة، وأنه ينوي إجراء محادثات صريحة وودية معه.ويذكر أن اليابان هي الدولة الوحيدة من الدول التي لديها صلة بقضايا شبه الجزيرة الكورية والعضوة الوحيدة في المحادثات النووية السداسية المتوقفة منذ فترة طويلة، التي لم تعقد بعد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي.