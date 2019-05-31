كورياالشمالية تطلب من أمريكا تغيير طريقة الحساب

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دعت كورياالشمالية الولايات المتحدة الى موقفها من مفاوضات نزع الأسلحة النووية بمناسبة مرور عام واحد على البيان الكوري الشمالي والأمريكي المشترك في الثاني عشر من شهر يونيو.وقالت كوريا الشمالية في تصريحات أدلى بها ناطق باسم وزارة الخارجية اليوم الأربعاء إنه ينبغي على الولايات المتحدة إتخاذ خيار إستراتيجي في الإتجاه الصحيح قبل فوات الآوان ودعتها إلى تغيير حساباتها والاستجابة للمطلب الكوري الشمالي.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ظلت متمسكة بتخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية من جانب واحد لمدة عام مؤكدة على أن إشتراط واشنطن إعلان التخلي المسبق عن الأسلحة النووية هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء إخفاق المباحثات .وذكرت كوريا الشمالية بتصريحات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التي أدلى بها في مؤتمرالمجلس الأعلى في شهر أبريل الماضي والتي اكد فيها تمسكه بالبيان الكوري الشمالي الأمريكي المشترك وأن مصيرالبيان يتوقف على ردود الولايات المتحدة حياله.