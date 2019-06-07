بومبيو يعيد التأكيد على التخلي عن الأسلحة النووية مقابل تخفيف العقوبات

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أكَّد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" مجددًا موقف واشنطن من أنَّ العقوبات على كوريا الشمالية ستظل سارية حتى يقوم الشمال بإلغاء برنامجه النووي.وفي مقابلة حصرية مع "واشنطن تايمز"، قال "بومبيو" إن موقف الولايات المتحدة هو أن الشمال عليه أن يتخلى عن الأسلحة النووية بالكامل إذا كان يريد تخفيف العقوبات، وأضاف أن الموقف الأمريكي ظلَّ "لا لبس فيه" منذ أن اكتسبت الدبلوماسية الشخصية للرئيس "ترامب" مع بيونغ يانغ قوة دافعة.وقال إن الولايات المتحدة تأمل في الحصول على فرصة أخرى للجلوس مع الشمال و"إجراء محادثات جادة".وشدَّد الوزير الأمريكي على الحاجة إلى وفاء الشمال بالاتفاق الذي توصل إليه الزعيم "كيم جونغ أون" مع "ترامب" خلال قمة سنغافورة قبل عام تقريبًا، بشأن التخلي عن الترسانة النووية. وقال إن الولايات المتحدة "مسرورة بالحديث حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك".وتأتي تصريحات "بومبيو" في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الكورية الشمالية يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة تواصل التمسك بالسياسات العدائية تجاه الشمال. وأضافت أن فاعلية البيان المشترك، الصادر في 12 يونيو بعد قمة سنغافورة، سوف تعتمد على كيفية استجابة الولايات المتحدة "لموقف الشمال العادل".