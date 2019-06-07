تعيين نائب وزير التوحيد رئيسا جديدا للجانب الجنوبي لمكتب الاتصال بين الكوريتين

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قامت الحكومة الكورية الجنوبية بتعيين نائب وزير التوحيد "سوه هو" رئيسا جديدا للجانب الجنوبي لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ.وقالت المتحدثة باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية "لي يو جين" إن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها حتى يلعب مكتب الاتصال المشترك دورا رياديا في تحسين العلاقات بين الكوريتين بمناسبة هذا التعيين .وسيحضر رئيس الجانب الجنوبي الجديد "سوه هو" مكتب الاتصال المشترك الأسبوع القادم .ويذكر أنه لم يتم عقد اجتماعات بين رئيسي مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين منذ أن عقد الاجتماع الأخير يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي، أي قبل انعقاد قمة هانوي الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.