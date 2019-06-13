انتشال جثة أخرى من نهر الدانوب في حادث غرق القارب

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انتُشلت جثة أخرى يفترض أنها تنتمي إلى شخص من أصل آسيوي من نهر الدانوب أمس الأربعاء، بعد أسبوعين من حادثة غرق القارب في بودابست.ووفقًا لفريق الاستجابة الكوري في المجر، عثرت الشرطة على الجثة على بعد 110 كيلومتر من موقع الحادث، في الساعة 6:35 مساءً بالتوقيت المحلي.وقال الفريق إن جهود تحديد الهوية جارية، لأن الجثة يمكن أن تكون واحدة من أربعة كوريين جنوبيين ما زالوا مفقودين بعد الحادث.وحتى يوم الخميس، تم تأكيد وفاة 22 كوريًّا جنوبيًّا، بينما تم تأكيد نجاة سبعة فقط كانوا على متن القارب الغارق، في الحادث الذي وقت في أواخر الشهر الماضي.